Albenga piange Rosa Lo Vetere Rizza: fu la fondatrice del Bar Osteria Rosetta

Albenga piange la scomparsa, sopraggiunta a 92 anni di età, di Rosa Lo Vetere, vedova Rizza: uno dei "simboli" del commercio e del turismo ingauno del centro storico.

Fu lei, infatti, la fondatrice del Bar Osteria "Rosetta", tuttora in attività in via Medaglie d'Oro.

La compianta Rosetta lascia i tre figli Lina, Antonio e Gabriella e un vero e proprio "esercito" di nipoti che le hanno voluto bene.

In particolare Antonio, oltre a portare avanti la storica attività di famiglia nel centro storico, si è spesso distinto in passato come batterista in varie band locali e formazioni di liscio e come organizzatore di eventi musicali.

Giovedì 29 aprile alle 17.30 si reciterà il Santo Rosario e venerdì 30 aprile alle 9.30 si celebrerà il rito funebre, entrambi nella Cattedrale di San Michele Arcangelo.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis esprime parole di cordoglio alla famiglia a nome di tutta l'amministrazione comunale: "Se ne va un'istituzione. Il bar Rosetta ha visto passare intere generazioni di studenti che, attraversando il centro storico, facevano tappa al bar per comprarsi qualcosa di buono da portare a scuola. E ancora oggi, nelle raccolte dei collezionisti, non manca una foto storica del centro cittadino nel quale si possa ammirare il Bar Rosetta. Quel luogo ha rappresentato un simbolo di quando i bar erano punti di riferimento e di aggregazione nei quali si svolgeva una fetta importante della vita cittadina".