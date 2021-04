Investimento pedonale questa mattina a Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 11.15 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

L'episodio si è verificato in via Aglietto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa savonese e l'automedica del 118. Mobilitata anche la polizia locale per i rilievi del caso.

La persona ferita, secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.