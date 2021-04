Cairo, riaprono biblioteca e Museo Ferrania Film. Dal 3 maggio i Servizi Demografici del comune riceveranno senza appuntamento

A partire da lunedì 3 maggio 2021 i Servizi Demografici del comune di Cairo Montenotte riceveranno il pubblico senza necessità di appuntamento. L’orario di apertura dei servizi anagrafe, stato civile, residenze, elettorale saranno i seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13.

In considerazione delle dimensioni ristrette dello spazio a disposizione dell’utenza, sarà consentito l’accesso all’interno dell’ufficio ad una persona alla volta. Il pubblico in attesa dovrà stazionare fuori dall’edificio comunale.

La biblioteca civica e il Museo Ferrania Film hanno riaperto secondo secondo il loro orario consueto, visibile nella tabella pubblicata sul sito web del comune (clicca qui https://bit.ly/3lMNqTB).

L’accesso ai locali comunali prevede il rispetto dei protocolli previsti dall’emergenza Covid, in particolare: uso obbligatorio di mascherina, misurazione della febbre all’ingresso, pulizia della mani con gel messo a disposizione, distanziamento di almeno 2 metri, non assembramento in spazi chiusi.