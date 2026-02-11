Rigenerazione urbana a Cairo: taglio del nastro per piazza Abba, già finanziato il secondo lotto

Cairo inaugura il primo lotto dei lavori di riqualificazione di piazza Abba e di via Fratelli Francia. L'appuntamento è fissato per lunedì 16 febbraio alle ore 12.

L’intervento ha riguardato la pedonalizzazione di Piazza Abba e di Via Fratelli Francia, accompagnata da una profonda riqualificazione dello spazio urbano, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un’area centrale più ordinata, sicura e pienamente fruibile. Un progetto che punta a migliorare la qualità dello spazio pubblico, rafforzando il ruolo del centro cittadino come luogo di incontro, socialità e vita quotidiana.

La riqualificazione rappresenta una tappa significativa di un più ampio percorso di rigenerazione urbana, avviato dall’amministrazione comunale negli ultimi anni e sostenuto concretamente dalla Regione. Un percorso che ha già interessato piazza della Vittoria e che oggi prosegue in modo coerente e organico, con l’obiettivo di restituire continuità, qualità e centralità agli spazi pubblici del centro cittadino.

All’inaugurazione parteciperà l’assessore regionale Marco Scajola, a testimonianza dell’attenzione costante della Regione Liguria verso il territorio e verso i progetti di valorizzazione urbana promossi dal Comune. La presenza dell’assessore regionale sottolinea il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile la realizzazione di questo intervento.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare il progetto complessivo di riqualificazione dell’area, che proseguirà con il secondo lotto dei lavori, già finanziato e in corso d’appalto. Il completamento dell’intervento interesserà le aree adiacenti, con la riorganizzazione dei parcheggi e il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo l’intero comparto più accessibile e funzionale.