TPL Linea e Inail Savona unite per un webinar formativo sul settore trasporti

L’Inail di Savona e TPL Linea assieme per luoghi di lavoro sani e sicuri, con un nuovo corso formativo che si è svolto proprio nella ricorrenza della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

“I disturbi muscoloscheletrici: tra prevenzione occupazionale e stili di vita”, il titolo del webinar, aperto con i saluti del direttore Inail Savona Valentina Arginelli e del direttore di TPL Linea Giovanni Ferrari. A seguire l’intervento sul ruolo dell’Inail in campo preventivo da parte del dirigente medico Pasquale Antonio Di Palma.

In tutto una sessantina i lavoratori collegati. La scelta di TPL Linea non è stata casuale, in quanto l’azienda di trasporto rappresenta una delle realtà aziendali del territorio con maggiore occupazione.

L’iniziativa rientra nella campagna EU OSHA 2020-2021 dedicata ad ambienti di lavoro sani e sicuri: “La sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale e come TPL Linea abbiamo accolto con piacere la proposta di Inail di ospitare questo webinar, con riferimenti diretti al settore trasporti e a tutte le azioni necessarie per un contesto lavorativo sano e sicuro” affermano il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

L’ergonomia nel settore dei trasporti, patologie e disturbi muscolo scheletrici più comuni in ambito lavorativo ed extra lavorativo, igiene posturale, igiene visiva e buone abitudini per prevenire i disturbi muscolo-scheletrici: questi i temi affrontati nel corso formativo. Non solo prevenire gli infortuni sul lavoro, quindi, ma anche sviluppare comportamenti idonei nella quotidianità del lavoro per evitare patologie e altre criticità psico-fisiche per i lavoratori. Le indicazioni sulla postura e una corretta posizione sono stati molto utili per gli autisti e i conducenti del parco mezzi di TPL Linea, ma anche corrette abitudini in ufficio per il resto del personale dell’azienda di trasporto.

“Per l’azienda di trasporto la salute e la sicurezza sul lavoro restano capisaldi dell’attività e del funzionamento di TPL Linea. In questi anni abbiamo sviluppato una valutazione dei rischi e conseguentemente un piano di prevenzione e azione, finalizzato a portare un beneficio sempre maggiore al nostro personale: sensibilizzazione e aggiornamento continuo sono quindi essenziali nella nostra mission aziendale” aggiungono i vertici di TPL Linea.

“Inoltre, le buone pratiche di sicurezza sul lavoro sono trasmesse anche agli appaltatori esterni, tanto è vero che l’azienda si impegna a far sottoscrivere le proprie disposizioni a tutti i fornitori per l’assegnazione di un incarico” concludono.