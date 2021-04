Grande Liguria: "Non lasciamo Santa Corona senza punto nascite con l'arrivo dell'estate"

Sanità ligure, nuovo appello da parte della segreteria per la provincia di Savona di Grande Liguria, il movimento politico fondato da Giacomo Chiappori: "È davvero triste dover tornare sempre sullo stesso argomento, triste per chi scrive e altrettanto pensiamo per il destinatario della missiva.

Grande Liguria esprime grande preoccupazione per la situazione punto nascite, avendo portato a Savona quello del Dea di secondo livello di Santa Corona sguarnendo 60 km di territorio.

Tale preoccupazione aumenta visto l'approssimarsi della stagione estiva e la fragile e complicata viabilità del territorio.

Esortiamo gli organi competenti a impegnarsi per risolvere per tempo la situazione, evitando così che Dio non voglia possa accadere qualsivoglia problema".