Unità spinali, l'appello del cellese Stefano: "Sono indispensabili, proteggetele. Chiediamo al Ministro di aiutarci a difenderle"

"Oggi, porto la voce di tante persone che, come me, affrontano ogni giorno questa condizione; denunciamo il progressivo smantellamento delle Unità Spinali. È un impoverimento - in termini di risorse umane e materiali -perseguito nell'illusione di ridurre i costi; questa, è una scelta antieconomica - ha spiegato il cellese - Togliere cure specialistiche non farà risparmiare, farà spendere di più. Le Unità Spinali esistono, perché una lesione al midollo spinale non è una patologia come le altre; richiede un approccio altamente specializzato, che solo un team multidisciplinare esperto può garantire. Eliminare queste strutture, significa lasciare le persone senza un riferimento adeguato. E quando le cure non sono sufficienti, le conseguenze sono inevitabili: più complicanze, più infezioni, più ricoveri d'urgenza, più sofferenza e meno dignità".