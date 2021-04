Savona, Santi "tuona" contro i lavori di Open Fiber alla Villetta: "Totale inadeguatezza nell'esecuzione delle opere e mancanza di supervisione"

"Si evidenzia nuovamente la totale inadeguatezza nell'esecuzione delle opere da parte delle ditte da voi incaricate e la mancanza, da parte vostra, di una adeguata supervisione".

Così l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha "tuonato" in una lettera contro l'azienda Open Fiber, inviata per conoscenza anche al comando della polizia locale, che sta realizzando la rete in fibra ottica in diverse zone del comune di Savona e che in alcune occasioni ha portato i cittadini a lamentarsi degli interventi e a segnalarlo agli uffici e all'amministratore comunale.

Non ultima la situazione che si è venuta a creare nel quartiere di Villapiana per il quale l'assessore ha richiesto il ripristino della pavimentazione stradale a seguito dei lavori di manomissione del suolo pubblico.

"Sono ancora oggi evidenti diverse irregolarità sui ripristini provvisori degli scavi effettuati nella zona di Villapiana, quartiere particolarmente trafficato e con forte densità di popolazione. Tale situazione può determinare potenziali pericoli per la circolazione stradale e/o pedonale" ha continuato Santi.

"Si invita pertanto, nuovamente, la società ad agire nei confronti dei propri operatori affinché provvedano alla realizzazione dei ripristini dei suoli manomessi a regola d'arte" ha concluso l'assessore savonese.