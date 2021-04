Savona, il no allo spostamento degli ex Bagni La Playa su via Nizza "spacca" la maggioranza. Il Pd: "Poca preparazione che pagano i cittadini"

“Nel Consiglio comunale svoltosi nella giornata di ieri (29 aprile, ndr) abbiamo assistito ad un ennesimo vergognoso teatrino della maggioranza di centro destra”.

Definisce così quanto accaduto durante la discussione sulla pratica inerente alla variazione urbanistica rispetto alle aree del lungomare di ponente di Via Nizza, il gruppo del Partito Democratico savonese.

Una pratica che, nonostante avesse “già creato confusione durante la seduta della commissione la quale si era espressa con un voto contrario, la Giunta comunale ha voluto comunque forzare la mano portando la pratica in sede di Consiglio”.

Secondo i dem, il dibattito “ha dimostrato, ancora una volta, come questa Giunta ormai non esprima più una maggioranza politica tra i consiglieri; non è la prima volta che viene espresso un voto negativo su pratiche portate da sindaco e assessori ma forse ieri si sono raggiunti livelli che nessuno si aspettava”.

“Come può un’amministrazione comunale esercitare il suo operato quando consiglieri della stessa maggioranza annunciano azioni presso la Procura della Repubblica? Come può gestire una situazione tanto difficile per i cittadini se non esprime una maggioranza solida in sede di Consiglio? - si chiedono dall'opposizione - Ci aspettiamo che, dopo i fatti avvenuti ieri, il Presidente del Consiglio Comunale metta in campo, in breve tempo, azioni per verificare l’esistenza di una maggioranza solida in sostegno alla Giunta comunale”.

Aspetti, questi, che dal Pd assicurano “non possono lasciarci indifferenti” in quanto “la poca preparazione dell’amministrazione la stanno pagando duramente tutti i cittadini da ormai quasi 5 anni; la pratica in questione ne è un esempio lampante, una volontà poco chiara di unire due questioni completamente distinte ha portato a questa situazione”.

“Ieri un dato chiaro è emerso: questa città merita un’amministrazione comunale nuova e pronta ad affrontare i tanti temi che l’attuale non riesce più neanche a discutere, siamo pronti a proporre alla città un serio progetto che ci permetta ad ottobre di poter tornare a far crescere la nostra amata Savona” concludono dal PD savonese.