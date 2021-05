Santa Corona, la precisazione di Liscio dopo l'intervento di Grande Liguria: "Mozione del consigliere Rozzi votata all'unanimità"

Giovanni Liscio, consigliere comunale con delega al Santa Corona, interviene con una precisazione dopo le affermazioni del coordinatore provinciale di Grande Liguria Roberto Paolino relative al Consiglio comunale di Pietra Ligure svoltosi nella giornata di ieri.

"Cominciamo col dire, a scanso di equivoci, che la mozione del consigliere Rozzi è stata votata all'unanimità e che tutti ne abbiamo riconosciuto il valore delle argomentazioni in essa contenute, precise e competenti - dichiara Liscio - Tuttavia, riguardo alle citazioni sul cosiddetto 'campanilismo', come gruppo di maggioranza, ci siamo espressi verso una misurata cautela in questo momento particolarmente delicato, senza creare perciò quelle conflittualità che in passato hanno portato a situazioni negative. Riguardo al Trauma Center abbiamo espresso forte preoccupazione per le condizioni in cui opera e per il grande carico di lavoro che riesce faticosamente a sopportare (pensando anche alla prossima stagione estiva).

"Abbiamo fortemente posto l'accento sulla questione degli anestesisti (di cui si parla troppo poco a nostro avviso) destinata a peggiorare nei prossimi mesi e dell'impossibilità di assumere specializzandi attraverso la Rete Formativa (destinata ai tre maggiori ospedali genovesi) - aggiunge ancora il consigliere di maggioranza - La difesa e la salvaguardia del Santa Corona è per noi altrettanto preziosa e prioritaria e per questo riteniamo opportuno non alimentare ulteriori polemiche".