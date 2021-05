Mareggiata 2018 a Celle, entro giugno dovrebbero concludersi i lavori di ripristino del porticciolo (FOTO)

Entro giugno dovrebbero concludersi i lavori di ripristino e rinforzo delle opere di difesa del porticciolo turistico Cala Cravieu di Celle Ligure.

La Capitaneria di Porto ha firmato un'ordinanza di proroga degli interventi sul muraglione in pietra del porto cellese che lo scorso 29 e 30 ottobre 2018 era stato colpito pesantemente dalla mareggiata e oltre al crollo, 16 barche erano affondate e una cinquantina danneggiate.

"La palificazione è terminata, abbiamo aumentato le dimensioni del muro in altezza con i pali che servono per evitare l'effetto leva - spiega il presidente della Cooperativa Massimo Barindelli - ad oggi confidiamo entro fine giugno di completare l'opera, in parallelo effettueremo lavori di pulizia del fondale e revisione catenarie".

Un milione e mezzo di euro l'importo complessivo dei lavori, con la Cooperativa che ha avuto accesso ai Ristori dopo la mareggiata del 2018 e con una polizza assicurativa viene coperto il 50% della spesa con il restante stanziato dai soci.