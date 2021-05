Calice, prorogato fino al termine del mese lo "Sportello d'ascolto psicologico gratuito"

L'emergenza Coronavirus e gli effetti che ha avuto sulle nostre vite continuano a farsi sentire, e così sarà per diverso tempo.

Con queste premesse nel Comune di Calice proseguirà l'attività dello "Sportello d'ascolto e supporto psicologico" proseguirà ancora per un mese: "Come comunicato dall’assessore Enrica Brambilla - scrive in una nota il sindaco Alessandro Comi - confermiamo che il servizio di ascolto e supporto psicologico gratuito, pensato per venire incontro a coloro che percepiscano disagi causati da questo difficile periodo di emergenza sanitaria, è stato prorogato fino alla fine di maggio".

L'iniziativa si rivolge a tutte le fasce d'età della popolazione, senza alcuna esclusione, che potranno affrontare con la dottoressa Elisa Cavallini tutto ciò che può considerarsi un disagio causato dalla pandemia, dal senso di isolamento e alle relative difficoltà di reinserimento nella vita sociale fino ai problemi della quotidianità.

Gli incontri, da fissarsi previo appuntamento telefonico, avverranno sia in presenza presso la sede della Croce Bianca in via Trattati di Roma nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio, o a distanza, tramite videochat. Sempre nel massimo rispetto della privacy.

"Ringraziamo ancora una volta la dottoressa Elisa Cavallini per la sua disponibilità e ricordiamo a tutti che il servizio è gratuito" conclude il sindaco Comi.