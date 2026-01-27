Bardineto, eletto il nuovo Consiglio direttivo della Croce Verde: "Trasparenza e vicinanza alla comunità le nostre priorità"

La Croce Verde di Bardineto ha un nuovo Consiglio direttivo. Lo scorso weekend, presso i locali dell’asilo Mazza, si è svolta l’assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo organo, a seguito delle dimissioni del precedente Consiglio. Le votazioni si sono svolte sabato, dalle 15:30 alle 19:00, e domenica, dalle 9:30 alle 12:30. Al termine delle operazioni elettorali, le schede sono state immediatamente scrutinate, ufficializzando la nuova composizione del Consiglio.

Su 105 soci aventi diritto al voto, hanno partecipato alle elezioni 81 persone, a conferma di un’ampia e convinta adesione. Tutti i voti sono andati all’unica lista candidata, guidata da Enrico Baitone, che ha ottenuto un consenso unanime.

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Enrico Baitone, Paola Canepa, Roberta Cannella, Riccardo D’Amico, Egidio Faradacco, Cinzia Ghilino e Michela Zunino.

“Innanzitutto bisogna ringraziare il direttivo precedente, che ha svolto un lavoro egregio – commenta Baitone – Nel 2025, la Croce Verde ha effettuato 480 interventi tra emergenze e servizi ordinari, un numero significativo per un paese di circa 700 abitanti. Negli ultimi due anni, inoltre, sono stati acquistati due nuovi mezzi, un Doblò e un’ambulanza. Il nostro obiettivo sarà essere all’altezza di questo impegno”.

Baitone evidenzia anche l’approccio del nuovo organo: “Il direttivo è formato da persone giovani e meno giovani, tutte motivate a lavorare nel sociale. La prima priorità sarà instaurare un rapporto trasparente con la comunità. La Croce Verde deve essere vicina ai cittadini: se la gente conosce il nostro operato, sarà più incline a offrire supporto, anche nella gestione delle risorse. Solo un mese fa, il sindaco ha convocato una riunione sulla carenza di militi. In un piccolo paese, la consapevolezza stimola la collaborazione. La Croce Verde resta un pilastro fondamentale per il territorio”.