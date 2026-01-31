Croce Verde di Bardineto, Enrico Baitone nominato presidente: "Organizzeremo Open Day per sensibilizzare i giovani"

Oggi si è riunito il primo Consiglio di amministrazione della Croce Verde Bardineto dopo l’assemblea generale dello scorso 23 gennaio.

Il primo compito del Consiglio è stato votare e distribuire gli incarichi. Dalle votazioni sono emerse le seguenti nomine: Enrico Baitone presidente, Riccardo D’Amico vicepresidente, Paola Canepa tesoriere, Roberta Cannella direttore dei servizi, Egidio Faradacco militi, Cinzia Ghilino referente per la personalità giuridica e Michela Zunino segretario.

“Nel corso della riunione si è stabilito di rafforzare la vicinanza con i cittadini e con il territorio, facendo conoscere maggiormente la meritoria attività della Croce. A tale scopo si è deciso di preparare il Bilancio Sociale e di distribuirlo a tutte le famiglie. Organizzeremo inoltre un open day di presentazione, invitando tutti i giovani del paese sotto i 30 anni per sensibilizzarli alla soddisfazione che si può avere servendo come milite. Sono stati individuati anche interventi di aggiornamento dei mezzi di soccorso e della segreteria, per efficientare l’attività futura”, commenta il presidente Baitone.