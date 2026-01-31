Un defibrillatore a Quiliano per ricordare Pierluigi Lavazelli: il posizionamento dal Palazzetto dello Sport

Un defibrillatore posizionato dal Palazzetto dello Sport di Quiliano per ricordarlo. A donarlo i familiari di Pierluigi Lavazelli, scomparso nell'agosto del 2024 a 65 anni.

Ex assessore con le deleghe al bilancio, tributi, ufficio casa e servizi sociali della giunta Ferrando dal 2009 al 2019, è stato per 25 anni vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva Quiliano.

Nel 2018 un infarto aveva rischiato di spezzare la sua vita ma grazie ad un intervento provvidenziale era stato salvato da sua figlia Ilaria che in quegli anni studiava da infermiera.

Le manovre effettuate per la prima volta dalla giovane figlia 21enne, insegnante di ginnastica ritmica, il 12 ottobre di 6 anni fa avevano permesso al padre in arresto cardiaco di poter sopravvivere. La loro storia era arrivata anche al tavolo del programma "I Fatti Vostri" in onda su Rai Due.

Una figura che ha fatto tanto per la comunità quilianese e che con il disposito salva vita continuerà a fare del bene.

Lui ne sarebbe stato orgoglioso e contento, era una persona cara e a me è mancato un fratello - dice il presidente della Polisportiva Quiliano Aureliano Pastorelli - Voglio ancora ringraziare la famiglia Lavazelli per lo splendido dono. Sperando di non doverlo mai usare".