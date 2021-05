Varazze, domenica 9 maggio appuntamento in piazza Bovani con l'Azalea della Ricerca AIRC

Domenica 9 maggio 2021, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, i Volontari AIRC torneranno nelle piazze per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro.

A Varazze, come da tradizione, domenica 9 maggio, Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca AIRC rifiorisce nella centrale piazza Nello Bovani, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne, offrendo un modo unico e ricco di significati per festeggiare tutte le mamme.

Un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro, per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

L’Azalea sarà affiancata da una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma.

Inoltre, è possibile ricevere l’azalea direttamente a casa o fare una sorpresa alle persone che amiamo ordinandola su Amazon.it (clicca QUI), che rinnova così il supporto alla ricerca oncologica della Fondazione.

Le consegne in tutta Italia sono garantite da BRT Corriere Espresso che si riconferma partner tecnico dell’iniziativa.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla distribuzione clicca QUI

https://www.lafestadellamamma.it/