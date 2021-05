Fissati i funerali di Marco Parascosso, saranno celebrati lunedì ad Alassio

Sono stati fissati nel pomeriggio di lunedì i funerali di Marco Parascosso, il giovane calciatore della Veloce deceduto mercoledì sera in un tragico incidente stradale sull'Aurelia Bis (leggi QUI) che aveva visto perdere la vita anche ad un giovane di Bagnasco (in provincia di Cuneo), col fratello minore di Marco in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra.

Le esequie, dopo l'ok della Procura che aveva disposto l'apertura per prassi di un fascicolo contro ignoti, si terranno presso la Chiesa di San Giovanni alla Fenarina di Alassio, a partire dalle 15:30.

Domenica alle 20:30, sempre alla Fenarina, sarà recitato il rosario.