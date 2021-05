Riqualificazione scuola dell'infanzia e primaria a Celle, spazio a nuovi percorsi pavimentati, giochi e un laboratorio didattico

980mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria Baodo di Celle.

Con una delibera, la giunta comunale cellese ha deciso di stanziare una importante cifra per il plesso scolastico realizzato negli anni 60 e che necessita di importanti interventi di ristrutturazione e di manutenzione. L'edificio presente tra via Colla e via Torre è realizzato su due piani e ha al primo piano la scuola dell'infanzia articolata in tre sezioni.

Il progetto, redatto con uno studio di fattibilità dallo studio Voarino Cairo Ingegneri Associati, prevede la sistemazione e ristrutturazione, con lo scopo di creare un'area di socializzazione e gioco per i bimbi, che consiste nella realizzazione di percorsi pavimentati in gomma antitrauma in modo da consentire l'accesso anche ai bimbi diversamente abili, oltre ad una migliore sistemazione del verde e il posizionamento di nuovi giochi a norma.

Anche il campo polivalente verrà restaurato con una nuova pavimentazione in gomma e verranno fornite nuove attrezzature di gioco.

L'amministrazione prevede anche la sopraelevazione della parte di edificio ad un piano, attualmente il terrazzo, per creare nuovi locali, 130 mq circa, da destinare a laboratori didattici.

Infine al centro la riqualificazione energetica di una struttura che essendo stata realizzata negli anni 60 ha attualmente un involucro edilizio che non rispetta i parametri di legge in materia di contenimento del consumo energetico. Da lì la decisione di dare vita all'esecuzione di isolamento termico a cappotto delle pareti perimetrali.