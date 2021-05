Coronavirus, 152 nuovi positivi in Liguria, sono 35 nel savonese: tasso di positività mai così basso da mesi

Sono 152 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.067 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.640 tamponi antigenici rapidi, per una percentuale di positività del 3,74%.

Nella nostra provincia sono 35 i nuovi contagiati, così come nella provincia di genovese, mentre nell'imperiese sono 23 e 48 nello spezzino; 11 invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 2 decessi, nessuno dei quali nella nostra provincia.

I DATI REGIONALI