Spotorno, approfittano della ressa per svignarsela con una bottiglia di Dom Perignon

Sono tornate ad affollarsi le strade della riviera ligure di ponente in questo secondo fine settimana di maggio dopo la riapertura dei confini regionali in "zona gialla".

Non ha fatto eccezione Spotorno, le cui vie del centro nella giornata di ieri, sabato 8 maggio, sono state prese d'assalto da turisti e residenti che hanno voluto approfittare della bella giornata primaverile per tornare a godere delle libertà concesse, nel rispetto delle norme. Ovviamente per la gioia dei diversi commercianti.

Non tutti hanno però palesato buone intenzioni. A farne la spesa il negozio "Il Buongustaio", di proprietà del consigliere comunale Franco Riccobene, vittima di un furto da diverse decine diverse centinaia di euro.

"Questo pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) alle 18,10 sono entrati nel mio locale queste due persone con un piccolo cane al guinzaglio dell‘uomo - scrive Riccobene sul proprio profilo Facebook - La donna con maglia nera ha preso dallo scaffale una bottiglia di champagne Dom Perignon 2008 ed è uscita pochi secondi dopo senza pagare preceduta dall‘uomo con camicione bianco con cui era entrata".