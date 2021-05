Ceriale ottiene la "Bandiera Blu 2021": spiagge di qualità, servizi e sostenibilità ambientale

Per il sesto anno consecutivo Ceriale si aggiudica la Bandiera Blu, l’importante vessillo per la qualità delle spiagge, delle acque di balneazione e di tutti i servizi offerti dai lidi privati e comunali del litorale cerialese.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti. Istituito nel 1987 dall’organizzazione non governativa e no profit Fee (Foundation for Environmental Education), il programma “Bandiera Blu” è condotto in 76 nazioni in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio prestando particolare cura per l’ambiente.

Soddisfazione da parte dell’assessore comunale all’ambiente Eugenio Maineri: “Un bel messaggio per le riaperture e in vista della stagione turistica che speriamo possa ridare fiato a tutti i nostri operatori gravemente colpiti dagli effetti della pandemia. Come amministrazione comunale siamo ancora una volta orgogliosi di questo importante riconoscimento, che assume ancora più valore e significato proprio per le conseguenze del Covid”.

“Come località turistica abbiamo sviluppato interventi e azioni sul fronte della sostenibilità ambientale, oltre a garantire un facile accesso alle spiagge anche per le persone diversamente abili, con maggiori zone di sosta e servizi sensoriali”.

“Non posso che ringraziare tutto il personale comunale impegnato nel settore ambientale, così come i cittadini, i turisti, i comitati, i plessi scolastici, gli operatori economici, l’associazione bagni marini di Ceriale e tutti gli stabilimenti balneari pronti a garantire un servizio di massima qualità”.

“Auspico che la conferma della Bandiera Blu possa rappresentare per Ceriale il miglior viatico possibile per la stagione estiva: siamo pronti ad accogliere i turisti e visitatori all’insegna della massima sicurezza sanitaria” conclude l’assessore Maineri.