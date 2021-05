Meteo, settimana perturbata con piogge forti

Aria molto umida interesserà il Nord Ovest associata a sistemi frontali che porteranno piogge forti ad iniziare da oggi pomeriggio e domani. Tregua mercoledì poi ancora rischio piogge anche nel weekend anche se si faranno largo le schiarite, accompagnate da repentini annuvolamenti di nubi cumuliformi a riprova delle grande energia presente nell'atmosfera.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 10 a giovedì 13 maggio

Cielo nuvoloso con piogge diffuse su tutto il settore Ovest del Piemonte e Liguria dal pomeriggio, in estensione dal resto del Nord Ovest. Domani mattina piogge forti su alto Piemonte e Liguria di Ponente con fenomeni a carattere temporalesco, sparse altrove. Migliora mercoledì con cielo irregolarmente nuvoloso ma con possibili piovaschi serali. Giovedì ancora variabile con possibili piovaschi. Temperature in altalena, minime in diminuzione da mercoledì. Minime in pianura intorno 8 - 11°C e massime 14 - 19°C. Al mare minime intorno 12- 15°C e massime 16-19°C. In pianura venti moderati Est in rotazione da Nord Est forti domani. Al mare venti moderati da Nord Est in rotazione da Sud forti domani.

Da venerdì 14 maggio

Nubi irregolari poi coperto con possibili piogge.

