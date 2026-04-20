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Attualità | 20 aprile 2026, 18:32

Elezioni direttivo Protezione Civile Provincia Savona, Marco Mordeglia riconfermato presidente

Confermato anche come referente AIB/PC della provincia di Savona. Vice presidente del direttivo Fabio Gallizia

Elezioni direttivo Protezione Civile Provincia Savona, Marco Mordeglia riconfermato presidente

Lo scorso sabato 18 aprile al Polo Regionale di Villanova d'Albenga si è tenuta l'elezione del Referente AIB/PC della provincia di Savona e il Rinnovo del Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale di Savona.

Marco Mordeglia è stato eletto come referente e presidente del consiglio direttivo.

Vice presidente è stato eletto Fabio Gallizia, segretaria Veronica Basso, coordinatore operativo Lorenzo Arrigone, responsabile del polo Marco Vignone, vice responsabile del polo Maurizio Marchiano e consigliere Roberto Basso. 

Nominati anche i membri del Collegio dei Sindaci Angelo Bruzzone, Stefano Chiazzaro, Sandro Benearrivato e del Collegio dei Probiviri Alessandro Marchiano, Mauro Griffo, Lorenzo Ravano, Gian Luigi Pantaleo (supplente).

Luciano Parodi

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