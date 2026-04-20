Elezioni direttivo Protezione Civile Provincia Savona, Marco Mordeglia riconfermato presidente

Lo scorso sabato 18 aprile al Polo Regionale di Villanova d'Albenga si è tenuta l'elezione del Referente AIB/PC della provincia di Savona e il Rinnovo del Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale di Savona.
Marco Mordeglia è stato eletto come referente e presidente del consiglio direttivo.
Vice presidente è stato eletto Fabio Gallizia, segretaria Veronica Basso, coordinatore operativo Lorenzo Arrigone, responsabile del polo Marco Vignone, vice responsabile del polo Maurizio Marchiano e consigliere Roberto Basso.
Nominati anche i membri del Collegio dei Sindaci Angelo Bruzzone, Stefano Chiazzaro, Sandro Benearrivato e del Collegio dei Probiviri Alessandro Marchiano, Mauro Griffo, Lorenzo Ravano, Gian Luigi Pantaleo (supplente).