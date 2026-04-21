Varazze, ancora un camion incastrato ai Piani d'Invrea: "Non è possibile un'ordinanza per vietare l'ingresso posizionando anche i cartelli?"

Nuovamente un camion si incastra ai Piani d'Invrea a Varazze e gli abitanti chiedono a gran voce che venga trovata una soluzione.

Nella giornata di ieri il camionista di un mezzo pesante in uscita dal casello autostradale probabilmente "ingannato" dal navigatore, si è inerpicato per le strette vie del comprensorio varazzino rimanendo bloccato.

Dopo molteplici manovre e danneggiamenti, sono stati piegati i cartelli stradali, colpite la volta del viadotto sotto l'Aurelia, le siepi e i muretti in pietra a lato della carreggiata, è riuscito a tornare sulla strada principale. Anche il camion ha subito danni, infatti il telone del mezzo si è strappato e si è staccato lo spoiler aerodinamico sopra alla cabina.

"E' mai possibile che non sia ancora stata fatta un'ordinanza per vietare l'ingresso di bilici, TIR e quant'altro apponendo gli appositi cartelli all'ingresso dei Piani d'Invrea?" scrive sui social un varazzino.

La stessa criticità che si verifica ciclicamente era stata constatata anche lo scorso gennaio. In quell'occasione i vigili del fuoco avevano coordinato le operazioni per riuscire a districare il tir facendogli poi fare inversione nello slargo in fondo alla via.

Sul tema era intervenuto il sindaco di Stella, vicepresidente della Provincia Andrea Castellini che proprio nel suo comune aveva fatto partire una "crociata" per risolvere la problematica. E proprio durante la notte due camion a causa della chiusura dell'A6 hanno attraversato la SS334 verso Stella ma sono stati bloccati di carabinieri di Pontinvrea ma che li hanno reindirizzati verso l'autostrada.