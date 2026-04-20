Tovo San Giacomo, la rigenerazione urbana per rivalutare i borghi: conclusi i lavori in Borgata Bosi, via al cantiere in piazza Don Zunino

Il recupero del centro di Borgata Bosi e il via ai lavori in piazza Don Zunino. Rigenerazione urbana protagonista, nella giornata odierna, a Tovo San Giacomo dove l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco Alessandro Oddo, ha presentato i risultati della riqualificazione nel nucleo storico della frazione di Bardino Nuovo e dato ufficialmente il via a un nuovo progetto nel centro del capoluogo.

L’intervento appena concluso nella borgata è stato realizzato grazie a un investimento complessivo di 200mila euro, di cui 170mila stanziati da Regione Liguria. I lavori hanno riguardato il recupero dei camminamenti storici, l’adeguamento dei sottoservizi e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione, progettato per valorizzare il percorso e l’identità architettonica del borgo, migliorandone al contempo sicurezza e fruibilità.

Contestualmente è stato avviato anche il nuovo lotto in piazza Don Zunino, finanziato con ulteriori 250mila euro regionali. Nel complesso, le risorse messe in campo sul territorio ammontano a 420mila euro.

“Con questi due interventi prosegue il lavoro di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti nei borghi e nei centri della Liguria - afferma l’assessore regionale Marco Scajola -. Da un lato restituiamo pieno valore a Borgata Bosi, luogo identitario e porta di accesso al Museo dell’Orologio Bergallo, dall’altro investiamo sul futuro e sulla socialità con il nuovo spazio sportivo di piazza Don Zunino. Parliamo di 420mila euro di risorse regionali che migliorano vivibilità, servizi e attrattività del territorio”.

Il progetto in partenza nel cuore del capoluogo prevede il recupero dell’area sportiva dell’ex circolo ricreativo, con la creazione di uno spazio ludico per i più giovani, la realizzazione di un nuovo campo da padel e il recupero degli spogliatoi. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità un’area moderna, funzionale e capace di diventare punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione.

“Siamo soddisfatti dei lavori e della loro riuscita - conclude il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo -. Oltre a risolvere problematiche che da anni ci venivano evidenziate, come la scarsa illuminazione, la mancanza di una corretta regimazione delle acque e il fondo sconnesso, questo intervento ci ha permesso di rendere la borgata una vera porta di accesso al vicino Museo dell’Orologio Bergallo. Allo stesso tempo guardiamo avanti con l’avvio dei lavori in piazza Don Zunino, un progetto importante per i nostri giovani e per la qualità degli spazi pubblici del paese”.