Cairo, il Consiglio comunale trasforma la memoria in titolo: è "Città della Pellicola"

C’era una luce particolare, ieri mattina, tra i banchi del Consiglio Comunale. Non quella delle grandi cerimonie, ma una luce più sottile, quasi trattenuta: la consapevolezza di stare dando forma istituzionale a una memoria che, in realtà, appartiene già da tempo alla comunità.

Cairo Montenotte è diventata ufficialmente Città della Pellicola. L’approvazione è arrivata all’unanimità, come accade raramente quando la politica riesce a farsi interprete di qualcosa che la precede e la supera: una storia collettiva fatta di lavoro, industrie, persone.

Non è stato soltanto un atto amministrativo. È sembrato piuttosto un riconoscimento condiviso, quasi una restituzione simbolica a un’identità che ha attraversato generazioni intere.

Il pensiero corre inevitabilmente alla Ferrania, alla stagione in cui quel nome significava industria, innovazione, occupazione. Fino a 4.500 lavoratori hanno animato gli stabilimenti, intrecciando le proprie vite al ritmo della produzione, ai turni, alle sirene che scandivano le giornate.

Attorno a quella fabbrica non è cresciuta soltanto un’economia, ma una comunità intera. Case, famiglie, racconti che ancora oggi resistono nella memoria del territorio come una trama silenziosa ma persistente.

Oggi quella storia non resta chiusa nelle fotografie in bianco e nero o nei ricordi privati. Viene riaperta, riletta, riportata al presente. E soprattutto trasformata in un orizzonte possibile.

Essere “Città della Pellicola” significa proprio questo: riconoscere le proprie radici senza lasciarle indietro, ma provando a farne linguaggio, identità attiva, occasione di futuro.

Non è un punto di arrivo, ma una soglia. E ieri, nella sala del Consiglio, Cairo Montenotte ha scelto di attraversarla, autorizzando l’utilizzo del titolo in ambito istituzionale, culturale e turistico.