Una biblioteca per l’Unitre di Loano

Il consiglio direttivo dell’Unitre di Loano ha avviato nelle scorse settimane un importante progetto, destinato a tutti gli associati: la creazione di una biblioteca di narrativa e saggistica.



Il passo successivo sarà la catalogazione, per la quale si seguirà il sistema decimale Dewey, già in uso nelle principali biblioteche pubbliche italiane.L’obiettivo è duplice: creare un nuovo motivo di aggregazione fra gli iscritti, che così potranno consultare in loco i volumi o prenderli in prestito, e costituire un fondo didattico di supporto ai numerosi corsi e laboratori.



“Grazie alla generosità dei nostri iscritti e di altri amici dell’associazione – spiegano da Unitre Loano – sono stati raccolti e inventariati, fino ad oggi, oltre duecentocinquanta volumi. Per questo motivo abbiamo chiesto, e continuiamo a chiedere a tutti coloro che amano la lettura e amano condividere il sapere, di donare un libro all’Unitre”.



I volumi potranno essere consegnati alla segreteria negli orari di apertura (martedì e giovedì dalle 15 alle 17) o scrivendo un messaggio a info@unitreloano.it in modo da poter fissare un incontro con un incaricato che provvederà a ritirare i libri anche a domicilio.