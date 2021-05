Fervono i preparativi per la Giornata Nazionale delle Pro Loco

L'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane) ha indetto la "Giornata Nazionale delle Pro Loco" che da quest'anno si svolgerà puntualmente alla seconda domenica di luglio. Sarà questa una giornata di unità nazionale nella quale si celebrerà il volontariato che è il vero DNA delle Pro Loco.

Questa manifestazione metterà in prima linea, una volta tanto, uomini e donne che discretamente hanno sempre svolto un grande attività di valorizzazione del loro territorio, condividendo un grande lavoro di squadra con le associazioni operanti nello stesso ambito.

Le oltre 6000 Pro Loco, che sono l'espressione di partecipazione più autentica della nostra Italia, si stanno organizzando con un gruppo di lavoro nazionale, una segreteria centrale, con dei referenti regionali e con dei gruppi di lavoro regionali e provinciali al fine di organizzare questa giornata, fissata per l'11 luglio.

In questi momenti le varie Pro Loco, stanno contattando i loro amministratori e le associazioni locali per redarre il programma della manifestazione, mentre l'UNPLI nazionale invierà una lettera all'ANCI per presentare il progetto di promozione del territorio e chiedere il coinvolgimento di tutti i sindaci.

Le Pro Loco del savonese si incontreranno ad Arnasco alle ore 16 del 15 maggio alla presenza del Presidente regionale Daniela Segale e del Segretario UNPLI Ivano Tagliavacche per raccogliere le prime adesioni e proposte.