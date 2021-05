Loano, rissa sul lungomare: il video diventa virale, indagini dei carabinieri (VIDEO)

Una maxi rissa, avvenuta il weekend scorso sul lungomare di Loano avvenuta prima delle 22 di sera, immortalata in un video divenuto in breve tempo virale. Scene di ordinaria follia con calci, pugni, schiaffi e urla che hanno visto come protagoniste almeno una decina di persone, tra maggiorenni e, probabilmente, anche minorenni.

I carabinieri della stazione loanese, che il giorno stesso dei fatti erano intervenuti sul posto assieme alla Polizia Locale senza però trovare più nessuno, stanno cercando di fare luce sui fatti.

Al vaglio dei militari dell'Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l'episodio, e verrà sottoposta a particolare attenzione la posizione dei locali limitrofi, soprattutto per quanto concerne il divieto di vendita di alcolici a minori.