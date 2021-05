Rissa sul lungomare di Loano: chiuso cinque giorni il locale in prossimità del luogo degli scontri

Sarà chiuso per cinque giorni il locale del lungomare di Loano nelle cui adiacenze, in uno degli ultimi fine settimana, si era scatenata la rissa tra diverse persone balzata agli onori delle cronache per le immagini diventate virali sui social networks.

La vicenda è stata oggetto di approfonditi accertamenti e indagini sia da parte dei carabinieri che degli agenti della Polizia Locale per identificare i responsabili e constatare eventuali ammanchi nel rispetto delle norme contro la vendita di alcolici a minori e di quelle anti Covid.

La Polizia Locale loanese ha così, una volta raccolte diverse dichiarazioni di testimoni e analizzato delle immagini di videosorveglianza, disposto la chiusura del pubblico esercizio di corso Roma: gli agenti hanno stabilito che i gestori avevano proseguito l'attività di somministrazione oltre le 22, orario di inizio del “coprifuoco”.

A marzo lo stesso locale era stato sanzionato per non aver rispettato la normativa anti-Covid.

Alla luce di ciò, il comando loanese ha stabilito di applicare la misura cautelare della chiusura temporanea per cinque giorni (dal 14 al 18 maggio compreso) onde evitare la reiterazione della violazione.