Lite sul fritto misto: la rissa esplosa sul lungomare a Loano porta a 6 denunce

I carabinieri di Loano, al termine di prolungati accertamenti, hanno denunciato 6 persone (tre italiani e altrettanti di origine straniera), tra i principali protagonisti della violenta maxi rissa scatenatasi lo scorso 8 maggio sul lungomare davanti a un bar ristorante.

Le pattuglie erano intervenute subito, ma i giovani coinvolti si erano già dileguati. I militari della stazione locale hanno quindi iniziato le indagini sentendo i testimoni ed esaminando le telecamere cittadine, sequestrando anche alcuni video girati con gli smartphone.

Le immagini hanno emergere una scena da film: tavoli e sedie del dehor gettati in aria, motorini e macchine danneggiate, i giovani che si picchiavano violentemente e molti altri che guardavano, alcuni registravano col cellulare e, alla fine, in tre costretti nelle ore successive a ricorrere alla cure mediche, col più grave che ha riportato la lesione del timpano.

A scatenare il diverbio, evolutosi poi in quello che telecamere e telefonini hanno registrato in video facendolo diventare virale sulla rete, sarebbe stato uno sgarbo tra clienti durante il servizio di un fritto misto ai tavoli. Insomma, futili motivi trasformatisi in una ingiustificata violenza.

Chiarita la vicenda ed identificati tutti è scattata la denuncia per rissa aggravata: O.A. 21 anni, albanese, residente a Loano; M.V., 23 anni,albanese, residente a Loano; L.E. 28 anni, albanese, residente a Loano; M.A. 28 anni, italiano, domiciliato a Borghetto; C.C. 30 anni, italiano, domiciliato a Borghetto; A.C. 23 anni, italiano, residente a Toirano.

Per i non residenti scatterà anche la richiesta di foglio di via dal comune di Loano. A causa dei fatti, il giorno successivo la polizia municipale, d’intesa con la stazione carabinieri, aveva sanzionato il locale per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

Nei giorni successivi all'episodio la Polizia Locale di Loano, sempre per quanto potuto accertare dal circuito video di sicurezza dell'area, aveva provveduto a emettere un ordine di chiusura per cinque giorni del locale dove si sono svolti i fatti per inosservanza delle disposizioni anti contagio da Covid19.

Anche in questo caso, come già successo per altri fatti analoghi, i carabinieri hanno svolto un grande lavoro sia per la ricostruzione dei fatti, che per l’individuazione dei soggetti con l’analisi delle molteplici fonti di prova.

C'è grande attenzione da parte dei militari dell'Arma della compagnia di Albenga sul fenomeno delle risse, che destano allarme sociale e preoccupazione. fino ad ora per tutte le risse avvenute sono scattate le denunce nei confronti dei partecipati. Analogamente si valuta sempre l’eventuale proposta di chiusura ex art. 100 del t.u.l.p.s, nei confronti dei locali pubblici ove avvengono questi gravi tumulti.