Maltempo in Liguria: scattata l'allerta gialla per temporali

E’ scattata alle 6.00 l’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria (bacini piccoli e medi).

Nelle ultime ore precipitazioni d’intensità debole hanno interessato un po’ tutta la regione, con cumulate leggermente superiori nell’entroterra imperiese (22.4 millimetri a Verdeggia, nel comune di Triora) e nella zona più occidentale del genovese (20.8 a Prai, nel comune di Campo Ligure, 19.8 a Monte Pennello, alle spalle del Ponente del capoluogo). Cumulata oraria massima 10 millimetri a Isoverde (Campomorone, Genova).

Da segnalare anche i venti meridionali, fino a forti con raffiche: toccati i 72 km/h a Monte Pennello. Come sempre la situazione verrà rivalutata in mattinata alla luce della situazione in atto e delle ultime uscite modellistiche.

Le previsioni per le prossime ore: oggi, martedì 11 maggio, una saccatura atlantica raggiunge la Liguria determinando piogge diffuse d'intensità moderata con cumulate areali significative su AD, elevate su BCE con alta probabilità di temporali forti su tutte le zone tra il mattino e il pomeriggio, bassa probabilità su A nelle prime ore della notte e su tutte le zone in serata. Venti in rapida intensificazione da forti a burrasca da sudest al mattino su BC e rilievi di DE con locali raffiche fino a 70/80 km/h, in attenuazione nel pomeriggio; venti forti da sud, sudovest su rilievi e capi esposti di A.

Mercoledì 12 maggio, rinforzo della ventilazione da sudovest fino a forte dal pomeriggio sui capi di A. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso in mattinata, localmente agitato per onda lunga di libeccio nel pomeriggio su A, in serata su C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.