Riaperta la A10 tra Savona e Albisola: traffico su una corsia verso Genova

E' stato riaperto, seppur con una sola corsia di marcia, il traffico sull'autostrada A10 tra la complanare di Savona e l'uscita di Albisola Superiore interessato nella mattinata da un tamponamento in cui sono stati coinvolti tre mezzi pesanti.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 9 di stamani, quando i tir sono entrati in collisione tra di loro nella galleria Torre Faraggiana, in direzione Genova: da allora nel corso della mattinata, a causa della chiusura dell'intera carreggiata nel tratto interessato, si sono verificati diversi rallentamenti e chilometri di coda in entrambe le direzioni di marcia nei pressi del luogo dell'impatto, col tratto in entrata dal capoluogo di provincia verso Genova e i mezzi dirottati in un primo momento sull'Aurelia.

Per sbloccare il traffico Autostrade per l'Italia ha infatti deciso di riaprire a una sola corsia la carreggiata direzione levante: una volta terminati i lavori di ripristino della corsia danneggiata il tratto verrà riaperto a piena portata.