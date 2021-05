Rischio di un Morandi bis: chiuso al transito dei tir il viadotto Valle Ragone sulla A12

Piloni arrugginiti e con l'armatura in bella mostra a causa del deterioramento del cemento.

Da tempo i residenti nei pressi del viadotto di Valla Ragone, sulla A12, erano preoccupati delle condizioni del ponte, temendo potesse verificarsi un "Morandi-bis". E così Autostrade per l'Italia, a seguito di una riunione in Prefettura nel primissimo pomeriggio a seguito dei periodici sopralluoghi congiunti coi tecnici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile incaricati si è deciso di sospendervi il transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate.

Spiegano dall'ente gestore: "Le verifiche tecniche condotte sul viadotto, in linea con le linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici emanate ad aprile 2020, esaminate in occasione del sopralluogo, hanno confermato la piena stabilità dell’infrastruttura – già registrata dai controlli effettuati da società esterne specializzate di ingegneria - mentre è stata condivisa una carenza intrinseca del Valle Ragone rispetto ad alcune azioni previste dalla normativa attuale per la progettazione dei ponti di nuova costruzione che sono molto amplificate rispetto alle norme precedenti".

La progettazione dei lavori di adeguamento dell’opera, assicurano dalla Direzione di Tronco di Genova, è già stata avviata. Parallelamente, è stato individuato nel Politecnico di Torino, l’Istituto Universitario cui affidare la validazione di possibili innalzamenti del carico pesante transitabile, in merito alle soglie di carico massimo, da sottoporre e confermare con il MIMS nelle prossime ore.

"Piangiamo tutti i giorni i 43 morti del Morandi e non so se, a quasi tre anni da quella tragedia, sia più grave che il Mit stia ancora facendo ispezioni, che pensavamo fossero abbondantemente terminate, o che il risultato di queste ispezioni siano sempre situazioni che non ci danno totale sicurezza" ha affermato a proposito l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone all'Agenzia Dire.

"Su questo viadotto erano già state fatte segnalazioni dai sindaci del territorio, che ora dovranno subire anche le ripercussioni del traffico dei tir sulla viabilità ordinaria. Paghiamo un altro danno di immagine enorme" ricorda l'assessore che in una nota ha poi voluto portare la propria solidarietà ai sindaci del territorio "che non credo potranno gestire a lungo un’emergenza come questa, con il passaggio del traffico pesante sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni tra Sestri Levante e Lavagna".

Concedere la gratuità del tratto e agevolare col proprio personale i mezzi in uscita ai due caselli quindi le soluzioni proposte per porre rimedio ai disagi che verranno a crearsi "in supporto al personale della Polizia Locale dei Comuni a cui toccherà affrontare uno sforzo enorme per gestire una situazione già difficilissima”.

Il viadotto Valle Ragone, resta pienamente fruibile al transito dei veicoli leggeri.