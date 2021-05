Foto e dipinti per ringraziare gli infermieri: gli artisti savonesi donano le loro opere all'OPI Savona

Varie le attività che quest’anno, nonostante le note difficoltà, l'OPI Savona ha voluto fortemente per testimoniare l’importanza della professione infermieristica in questi tempi di pandemia.

In tal senso è giunto il riconoscimento della Asl 2 tramite l’apposizione di due pannelli fotografici nei due presidi ospedalieri maggiori, ma ancor più significativa è il riconoscimento della società civile che, in occasione dell'avvicinarsi della Giornata Internazionale dell'Infermiere in programma il 12 maggio, tramite l’associazione Atelier Giocoscenico Savona ha donato una trentina di opere artistiche contemporanee.

Queste, provenienti da vari artisti savonesi, andranno ad abbellire la nuova sede del collegio savonese dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche e, nel contempo, fotografare, a futura memoria, l’impegno degli Infermieri verso la popolazione.