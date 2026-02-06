Coop Liguria dona oltre 61mila euro  al Comitato Liguria della Croce Rossa Italiana

Un gesto concreto di solidarietà, nato dalla partecipazione dei Soci di Coop Liguria, si è tradotto in un sostegno concreto alle attività della Croce Rossa Italiana sul territorio ligure. È questo il risultato dell’iniziativa nazionale promossa da Coop tra il 18 e il 24 dicembre 2025 “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono”, con la quale le tre cooperative del Distretto Nord Ovest (Coop Liguria, Nova Coop e Coop Lombardia) hanno scelto di sostenere congiuntamente la Croce Rossa Italiana, per l’aiuto che offre a tante persone e famiglie in difficoltà.

Nel periodo dell’iniziativa, le Socie e i Soci di Coop Liguria che hanno acquistato un panettone classico Coop (con o senza canditi) o un pandoro classico Coop da un chilogrammo hanno contribuito a una donazione a favore del Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana. Per ogni prodotto acquistato, la Cooperativa si è infatti impegnata a donare un panettone del valore di 4 euro o, in alternativa, un buono spesa di pari importo.

L’iniziativa ha registrato una risposta molto significativa da parte dei Soci: nel periodo della promozione sono stati acquistati 16.092 panettoni e pandori Coop, un numero quasi raddoppiato rispetto a quello dell’anno precedente.

Grazie a questa partecipazione, prima di Natale Coop Liguria ha consegnato alla Croce Rossa 768 panettoni, che sono stati recapitati alle persone assistite dall’associazione in tempo utile per le festività.

Oggi, invece, la donazione di 61.296 euro (arrotondati a 61.300) in buoni spesa è stata consegnata al Presidente del Comitato Liguria della Croce Rossa Luca Bracco.

I fondi saranno utilizzati per sostenere famiglie e le persone in difficoltà.

"Questa iniziativa – spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – è in linea con il nostro impegno per la lotta alla povertà, che si traduce in diversi progetti di supporto alla comunità: dal recupero continuativo dei prodotti non più vendibili dei punti vendita, che vengono donati al volontariato nell’ambito di un progetto denominato “Buon fine”, alle raccolte “Dona la spesa” organizzate più volte l’anno nei nostri negozi in collaborazione con le associazioni del volontariato, fino alla donazione che stanziamo ogni anno per le associazioni che supportano le famiglie fragili in occasione del voto dei Soci sul bilancio. Con il Comitato Liguria della Croce Rossa collaboriamo da anni su diversi territori, perché è da sempre in prima linea nell’aiuto a chi ha più bisogno e condivide con noi la convinzione che il lavoro di rete sia fondamentale per dare forza alla solidarietà".

"La CRI Liguria, per il tramite dei suoi 54 Comitati Territoriali sparsi in tutta la Regione – racconta il Presidente del Comitato Liguria della Croce Rossa Luca Bracco - assiste migliaia di persone vulnerabili che, a motivo dell’età, della salute o delle precarie condizioni lavorative, spesso non riescono ad arrivare a fine mese ed hanno difficoltà nel quotidiano, anche sotto il profilo alimentare. La donazione della Coop Liguria - che già ci aveva consentito prima di Natale di donare a queste famiglie un panettone o un pandoro e far vivere loro almeno un poco di serenità in un momento dell’anno che spesso acuisce il senso di solitudine - ora ci consentirà di contribuire in maniera ulteriormente concreta alle loro necessità. Grazie, di cuore, da parte di tutta la Croce Rossa della Liguria ai Soci e ai Dirigenti della Coop Liguria per la vicinanza dimostrata alle nostre realtà territoriali".