Psr, vicepresidente Piana: “Più semplificazione, meno burocrazia e più informazione per sviluppare la nostra agricoltura”

Durante l’incontro si è discusso delle misure per i Comuni nel periodo di transizione 2021-2022 e delle esigenze degli enti locali per la nuova programmazione 2023-27 su temi chiave per la salvaguardia del territorio, come dissesto e frane, messa in sicurezza, strade, risorse forestali e prevenzione, servizi e contenimento della fauna selvatica.

“La Task force PSR, composta da rappresentanti degli enti locali distribuiti in maniera omogenea sul territorio e tenendo conto di categorie e commissioni tematiche inerenti al mondo agricolo e della pesca, è nata con l’intento di dialogare con la Regione sia sulle misure da mettere in campo in questi due anni di proroga del Programma che stanno per essere deliberati dalla Commissione europea, sia per la costituzione, in maniera congiunta, del futuro PSR, per superare le criticità riscontrate nel periodo di programmazione 2014-2020 e perché sia costruito in modo da risultare ancor più rispondente ai fabbisogni soprattutto dei piccoli Comuni – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai. Da una prima analisi effettuata, tuttavia ancora parziale poiché non contempla le misure dei GAL e gli interventi rivolti alle imprese, che hanno comunque ricadute benefiche sui territori, emerge che la stragrande maggioranza dei Comuni della nostra regione non ha ancora potuto beneficiare di interventi diretti, un po’ per le lungaggini burocratiche, un po’ a causa dell’incapacità di progettazione; per questo – continua Vinai – bisogna lavorare alacremente per aumentare la partecipazione ai bandi e ottenere risorse comunitarie importantissime per favorire lo sviluppo locale”.