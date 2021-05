Savona, auto contro il marciapiede a Legino: mobilitati vigili del fuoco, sanitari e polizia municipale (FOTO)

Incidente stradale questa mattina a Savona, nel quartiere di Legino. Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un'autovettura in via alla Rocca.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona (la squadra 11), i sanitari e la polizia municipale. Il veicolo per cause ancora in via di accertamento, ha impattato contro il marciapiede a bordo strada.

I pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e spostato il veicolo dal marciapiede mediante l'utilizzo dell'attrezzatura idonea in dotazione al CNVVF, in particolare del verricello manuale Tirfor.