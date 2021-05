Coprifuoco: si va verso lo spostamento alle 23, stop dal 21 giugno

Spostamento dell'orario di coprifuoco a partire dalle 23, abolizione nelle regioni in zona bianca e stop definitivo alla misura dal 21 giugno con l'arrivo dell'estate, sempre col rispetto delle distanze e l'uso delle mascherine anche all'aperto per il momento.

È questa, secondo quanto trapelato dalla riunione della cabina di regia del Governo per il controllo della pandemia, la proposta che il premier Draghi avrebbe avanzato parlando di uno dei punti più discussi nella gestione delle riaperture.

La decisione dovrà essere ratificata attraverso un decreto , ma il procedere graduale verso una nuova normalità sembra arricchirsi di tappe scandite da date certe: la prima per l'accorciamento dell'orario in cui è vietato trovarsi al di fuori di casa per motivi validi di lavoro, salute o necessità dovrebbe essere quella del 24 maggio.