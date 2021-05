Ampliamento dehors, Russo (Fdi): "Tutti i Comuni applichino le normative per velocizzare le procedure"

Il gruppo consiliare in Regione di Fratelli d'Italia, composto da Veronica Russo, Stefano Balleari e Sauro Manucci, ha presentato un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale a farsi carico di raccomandare e sollecitare tutti i comuni liguri affinché venga applicata la normativa nazionale (DL Rilancio, DL Ristori , DL Sostegni) e la direttiva regionale in materia di occupazione suolo, in particolare, per quanto riguarda le procedure autorizzative necessarie al posizionamento e all’ampliamento dei dehors.