Albenga, concorso annullato: Podio chiede spiegazioni al sindaco Tomatis

Il concorso pubblico per un operatore nel settore turismo, bandito dal Comune di Albenga a fine 2024, è stato annullato.

La decisione è arrivata dopo che sono emerse irregolarità nelle modalità di svolgimento e valutazione. Dopo le prove eseguite lo scorso marzo, era seguito un lungo silenzio che aveva insospettito 4 dei 78 partecipanti. Da qui la decisione da parte di alcuni di accedere agli atti per fare chiarezza.

I problemi riscontrati: la pubblicazione con 49 giorni di ritardo dei risultati delle prove orali, oltre alla valutazione errata della prova pratica, che è stata sommata al punteggio dell’orale, quando il regolamento comunale stabilisce che debba solo essere giudicata “idonea” o “non idonea” e i criteri di valutazione definiti dopo lo svolgimento delle prove, diversamente da quanto previsto.

Il segretario comunale, in seguito a un consulto con un legale esterno, ha ritenuto che questi vizi potessero esporre l’Ente a ricorsi legali concreti, pertanto, per evitare controversie e garantire imparzialità, ha quindi firmato una determina con cui annulla i verbali delle prove orali e pratiche, mantenendo però valide le prove scritte. Nel frattempo, il dirigente Massimo Salvatico è stato nominato nuovo presidente della commissione giudicatrice, incaricato di ricostituire il gruppo e organizzare le nuove prove. Il sindaco Riccardo Tomatis aveva affidato a un esperto esterno la revisione della procedura, per garantire trasparenza e imparzialità. I sette candidati che hanno superato la prova scritta parteciperanno nuovamente alla fase orale e pratica.

Sul caso interviene il consigliere comunale di minoranza Nicola Podio. “Non voglio accollare responsabilità politiche, anche se credo che prima o poi sarà giusto che qualcuno se le assuma. Ma una cosa è certa: il sindaco non può rimanere in silenzio di fronte a una decisione così grave, come l’annullamento di un concorso pubblico nel Comune di Albenga”.

“Parliamo di una questione seria – prosegue -, che preoccupa e va chiarita al più presto. Dal sindaco Tomatis non è arrivata nessuna parola, nessun chiarimento ai cittadini. Come se non fosse successo niente. Un concorso pubblico riguarda il futuro delle persone e della macchina amministrativa. E quando ci sono dei dubbi, tutti hanno il diritto non solo di sapere la verità, ma anche di conoscere la posizione di chi governa”.