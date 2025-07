Andrea Bonfà nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Liguria

Il Coordinatore Federale della Lega Giovani, On. Luca Toccalini, ha fatto visita alla nuova sede della Lega Savona, situata in Via Mistrangelo, e ha ufficializzato la nomina dell’Imperiese Andrea Bonfà, 26 anni, quale nuovo Responsabile Regionale della Lega Giovani in Liguria.

“Ringrazio l’On. Luca Toccalini e il Segretario Regionale della Lega, On. Edoardo Rixi, per avermi conferito questo prestigioso incarico – dichiara Bonfà – Ringrazio inoltre il coordinatore uscente, Giuseppe Grisolia, per il lavoro svolto e per quanto ha fatto durante i sei anni del suo mandato. Lavoreremo strenuamente a fianco del Partito per divulgare i buoni risultati ottenuti a livello nazionale e regionale, forti anche della tenacia del nostro Segretario Federale, Matteo Salvini. Come ho fatto nella mia provincia, da Coordinatore Regionale intendo mettere in campo una squadra forte, motivata, ma soprattutto unita e con una visione comune, che riesca a lavorare bene insieme per far crescere la Lega Giovani su tutto il territorio. Abbiamo davanti grandi sfide e le affronteremo con la forza di essere liberi e il coraggio di essere giovani!”.

“Andrea Bonfà in questi anni ha dimostrato un grandissimo impegno nelle attività organizzate sul territorio e ha messo in evidenza il suo spirito di iniziativa, che è stato riconosciuto da tutto il gruppo. Ora la sfida più grande sarà quella di riprendere ad amministrare Savona”, aggiunge Giuseppe Grisolia.

Luca Toccalini (Deputato e Coordinatore Federale Lega Giovani) ha aggiunto: “Vedere tanti ragazzi e ragazze parlare di politica in una domenica di luglio riempie il cuore e fa capire quanto i giovani della Lega abbiano voglia di impegnarsi per il proprio futuro. Auguro buon lavoro ad Andrea Bonfà, che da anni si impegna attivamente sul territorio: sono sicuro che, grazie alla sua voglia di fare, il gruppo giovanile continuerà a fornire un contributo importante alla vita della Lega”.

Conclude la nota il Coordinatore Federale Luca Toccalini: “Il movimento giovanile della Lega rappresenta una garanzia per il futuro del nostro territorio. Avere giovani impegnati in politica non è scontato, soprattutto in questo momento storico in cui la politica ha bisogno proprio dei ragazzi per guardare al futuro. Grazie all’amico Giuseppe Grisolia per l’impegno e la passione profusi in questi anni”.