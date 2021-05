Sansa: "In coda ma gratis, domani scriviamo tutti sui social di Autostrade"

Basta pagare per stare ore in coda. Prendiamo la parola. Protestiamo. Domani, venerdì, lanciamo una valanga di messaggi e foto sui social di Autostrade.

Mandiamo immagini delle code, dei cantieri, delle casse dei caselli che ci chiedono soldi ingiustamente. Protestiamo".

Così Ferruccio Sansa, capogruppo della lista omonima per la lancia un'azione sui social per sensibilizzare Autostrade per l'Italia sul tema delle code e dei lavori sull'autostrada ligure. L'hashtag sarà #InCodaMaGratis.

"La nostra proposta è semplice: pedaggi azzerati se tra due caselli almeno il 10 per cento del percorso è occupato da cantieri. È scritto anche in una proposta di legge presentata dal Pd in Regione e sostenuta dall'opposizione (Lista Sansa, Pd, M5S e Linea Condivisa)".