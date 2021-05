Meteo, temporali con venti forti e clima fresco

La bassa pressione saccatura muovendosi verso Est tende a colmarsi parzialmente sui settore Mediterraneo mentre L’evoluzione sull'Europa Centrale in una struttura chiusa la farà che si muovere molto lentamente verso il Nord Est continuando l’apporto per alcuni giorni masse di aria moderatamente instabili e fresche.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 21 maggio a domenica 23 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso oggi con temporali pomeridiani. Ancora piogge domattina, nuvoloso domenica. Minime in pianura intorno 10- 11°C e massime 17 - 22°C. Al mare minime intorno 13- 14°C e massime 17-19°C in rialzo da domenica. In pianura venti moderati da Nord. Al mare venti molto forti oggi e domani da Sud-Est con raffiche sino a 60km/h.

Da lunedì 24 maggio

Cielo nuvoloso con temporali e piovaschi anche forti e rialzo termico nella seconda parte della settimana.

