Varazze, materiale di scarto delle Colonie per il ripascimento della spiaggia: via libera ad ottobre (FOTO E VIDEO)

Via libera dalla conferenza dei servizi per l’autorizzazione al ripascimento strutturale della spiaggia delle colonie bergamasche tra Celle e Varazze.

Verranno utilizzati i detriti degli interventi di demolizione sulle palazzine delle ex colonie per ricreare così la spiaggia ricca di pietra presente al confine tra i due comuni. Dopo un campionamento del materiale rimasto così dopo l’estate, probabilmente ad ottobre, inizieranno gli interventi che potranno così rendere il litorale una vera e propria caletta di sabbia.

“Non andrà a incidere sulla viabilità perché è stata trovata la soluzione di passare sotto il voltino per non incidere sul traffico. La cosa interessante è che all’interno della delibera di autorizzazione c’è proprio evidenziato l’onere della ditta di effettuare pulizia e manutenzione per tutta la durata degli interventi sulla spiaggia dei bergamaschi che per noi è veramente difficile da mantenere perché l’accessibilità in quel tratto di costa è complicata” ha continuato Piacentini, inoltre verrà riqualificata la struttura presente da anni abbandonata.