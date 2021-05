"Vicine lontananze: vita di una Nazione", la mostra virtuale dell'associazione Aiolfi per celebrare il 2 giugno

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, l'Associazione "R.Aiolfi" no profit di Savona ha organizzato un'iniziativa dedicata alla Festa degli Italiani con una mostra virtuale dal titolo "Vicine lontananze: vita di una Nazione".

Collocazione della mostra virtuale : pagina facebook dell’Associazione “Aiolfi”, clicca QUI

Durata : dal 22 maggio al 27 giugno 2021

Iniziativa curata da : Cristina Mantisi e Biagio Giordano

Patrocini: Centro d’arte internazionale “Antinoo”,Roma; Anpi Sezione di Savona; Foro Cultural Puente de Encuentro Cordoba (Spagna).

Ideazione : Associazione culturale “Renzo Aiolfi”, no profit Savona a cui rivolgersi per informazioni.

"Ricorre quest’anno il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana e questa Associazione, che ha adottato l’art.9 della Costituzione Italiana quale 'orizzonte' verso cui tendere con il proprio impegno di volontariato culturale, vuole rammentare tale fatto così importante per la nostra società civile - spiega Silvia Bottaro - Nel 2011 abbiamo organizzato la mostra d’arte contemporanea 'Adotta un articolo della Costituzione Italiana Articolo 9' e nel suo catalogo abbiamo avuto l’onore di pubblicare il saluto del Senatore Carlo Azeglio Ciampi che così scrisse: '… Ho più volte avuto occasione di sottolineare, durante il mio settennato di Presidente della Repubblica, l’importanza, l’attualità dei principi fondanti della Repubblica, sanciti in un testo costituzionale di grande significato etico, civile e sociale e di grande impatto unitario nella storia del nostro Paese (…)'. Orbene, dieci anni dopo, l’Associazione 'Aiolfi', seppur tra molte difficoltà oggettive dettate dalla pandemia, continua nella sua opera cercando di far conoscere meglio il 'Bello' che ci circonda e che fa parte di questo bellissimo Paese. Non possiamo accettare di diventare un paese senza arte, storia, musica, teatri, senza ricerca, senza cura del paesaggio e di vedere ridotta, ulteriormente, la qualità della vita delle città, dei paesi: sarebbe un Italia davvero povera perché perderebbe la propria vera identità. La storia, l’arte, il paesaggio (dalle Alpi agli Appennini) sembrano così lontane, ma invece sono molto vicine ad ognuno di noi che è nato, vive e opera in questa meravigliosa Terra. Noi facciamo parte della 'vita' della Nazione, ne siamo testimoni che intendono aprire porte con altre Culture. Questa mostra ha, pure, un respiro internazionale in quanto il Foro Cultural Puente de Encuentro di Cordoba col quale siamo gemellati, ci ha inviato tre opere di tre loro fotografi (particolarmente intense, significative non solo dal punto di vista artistico). Espongono scultori, fotografi, pittori, incisori – alcuni è la prima volta che ci onorano della loro partecipazione arricchendo, in tal modo, la mostra grazie al loro talento e sensibilità (L. Bergamini, L. Passalacqua, R. Mantovani, P. Piangerelli). Grazie sentito a tutti gli Artisti che hanno scelto di esserci".