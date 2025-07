Porta a porta a Savona, una lettrice: "È un gran problema! Tolleranza, grazie"

Riceviamo e pubblichiamo :

Rispondo alla lettera del signore indignato perché le persone non hanno ancora capito come si fa la raccolta porta a porta: è un gran problema!

Onestamente io vorrei conoscere chi ha partorito questa malsana idea. È una situazione insopportabile e insostenibile. Nella nostra unità abitativa siamo in 4 per cui abbiamo i mastelli individuali, non quelli condominiali, tantomeno i bidoni intelligenti come i fortunati del centro città. Certo, a Savona abbiamo i cittadini di serie A e quelli di serie B.

In certe zone con questi mastelli lasciati per strada e vari sacchetti vicino, abbiamo una situazione degradante: sporco, puzza ovunque e cinghiali, topi e gabbiani che mangiano allegramente dappertutto. Per non parlare poi di dover tenere in casa più del dovuto la spazzatura perché nn la puoi buttare...

Le famiglie hanno tutte dinamiche differenti, orari differenti e problematiche differenti, quindi gettare i rifiuti solo in quei giorni e in quegli orari non è facile per tutti. Per cui tolleranza, grazie.

