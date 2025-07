Savona, il mondo dell'avvocatura piange la scomparsa dell'avvocato Antonella Ruocco

Il mondo dell'avvocatura in lutto per la scomparsa di Antonella Ruocco all'età di 63 anni.

Avvocato, specializzata in diritto civile, particolarmente conosciuta e stimata nel foro di Savona, aveva lo studio in via Paleocapa. È stato inoltre giudice onorario ad Imperia.

"Una persona molto cordiale, precisa e puntuale, siamo rimasti colpiti dalla sua scomparsa" ha detto la Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Savona Vittoria Fiori che ha espresso il cordoglio di tutto il mondo di tutta l'avvocatura.

Lascia il marito Massimo, la sorella Isabella, il cognato Diego, i nipoti Elena e Luca, il fratello Massimo insieme a tutti i parenti.

Il rosario verrà recitato venerdì 11 luglio alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di N. S. della Concordia ad Albissola Marina.

Il funerale verrà celebrato sabato 12 luglio alle 18.00 nella stessa parrocchia.