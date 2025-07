Porta a porta a Savona: cinghiali tra i sacchi dei rifiuti nel quartiere di La Rusca

Cinghiali in cerca di cibo tra i sacchi della raccolta porta a porta della plastica. È quanto accade sempre più spesso nel quartiere savonese de La Rusca da quando è stato avviato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Nella serata di ieri, poco dopo le 23, alcuni residenti che rientravano a casa hanno ripreso con il cellulare un gruppo di cinghiali nei pressi dei civici 1, 3 e 5. Gli animali, attirati dall’odore dei sacchi lasciati fuori dalle abitazioni, rovistavano indisturbati in cerca di qualcosa da mangiare.

«Eravamo in macchina e quindi al sicuro – racconta uno dei residenti che ha filmato la scena – e non abbiamo avuto paura. Ma se fossimo stati a piedi non ci saremmo sentiti tranquilli».

L’episodio evidenzia ancora una volta come la presenza dei cinghiali in città, favorita anche dall’esposizione serale dei sacchi per la raccolta porta a porta, sia una preoccupazione sulla sicurezza per chi vive nei quartieri collinari.