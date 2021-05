Meteo: pioggia oggi, poi migliora con clima mite per la settimana

Veloce perturbazione oggi poi a partire da domani il Nord Ovest verrà interessato da un flusso di correnti Nord occidentali che favorirà un generale miglioramento. Forse da venerdì aumento della pressione con alta pressione africana che potrebbe fare capolino con prime fiammate estive con termometro oltre i 26°C e possibili temporali pomeridiani.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 24 a giovedì 27 maggio

Cielo nuvoloso con piogge oggi sino al tardo pomeriggio. Migliora domani con cielo poco nuvoloso, qualche nube cumuliforme in più mercoledì e giovedì. Minime in pianura intorno 7-11°C e massime 15-24°C. Al mare minime intorno 12-13°C e massime 17-24°C. Domani calo delle minime, in aumento le massime. Al mare venti da moderati da Ovest oggi in rotazione da Est domani. Al mare venti da moderati forti da Nord oggi in rotazione da Nord Ovest domani.

Da venerdì 28 maggio

Nubi irregolari con possibili temporali pomeridiani nel week-end e aumento della colonnina di mercurio.

